-İSA GÜRBÜZ İTİRAZ DİLEKÇESİNİ SUNDU ELAZIĞ (A.A) - 20.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili adaylıklarını iptal ettiği 12 bağımsız aday arasında yer alan İsa Gürbüz, kararla ilgili itiraz dilekçesini Elazığ İl Seçim Kuruluna sundu. Elazığ'dan bağımsız milletvekili adaylığı YSK tarafından iptal edilen Gürbüz'ün avukatı Mehmet Sıddık Karagöz, Elazığ Adliye Sarayı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gürbüz'ün 2004 yılında Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 904 lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti. Gürbüz hakkında 2009 yılında katıldığı bir radyo programında da suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince önce 1 ay hapis cezası verildiğini ancak bu cezanın 600 lira idari para cezasına çevrildiğini ifade eden Karagöz, Gürbüz'ün her iki para cezasını da ödediğini söyledi. YSK'nın Gürbüz'ün adaylığını iptal gerekçesinde 2004 yılındaki kararın üzerine 5 yıllık denetimli süresi bitmeden tekrar 2009 yılında suç işlendiğinin dile getirildiğini anlatan Karagöz, ancak her iki mahkeme kararında da Gürbüz'ün haklarını kısıtlayan TCK 53. maddenin uygulanmadığını, dolayısıyla iptal kararının tutarsız olduğunu savundu. Karagöz, şunları söyledi: ''Bu iptal kararına karşılık önce Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesine 'memnu hakların iadesi' için başvurduk. Hemen ardından Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesine de başvurduk. Buradaki mahkeme kendisinin 'yetkisiz' olduğunu, 'bu konudaki kararı Karakoçan Asliye Ceza mahkemesi verecek' diye karar verdi. Biz de itiraz süresini kaçırmamak için YSK'nın iptal kararına itiraz dilekçemizi il seçim kuruluna sunduk. Dilekçemizde Gürbüz'ün adli sicil kaydı ile söz konusu mahkemelere başvuruda bulunulduğunu ifade ettik. Elazığ'daki mahkeme yetkisizlik kararı verdi, ancak Karakoçan'daki mahkeme henüz karar vermedi.'' Gürbüz ise 2009 yılında yargılandığı dava ile aynı süreçte Sarıcan beldesi belediye başkan adayı olduğunu, ancak bu durumun o zaman herhangi bir sorun olmadığını belirterek, kararın siyasi olduğunu öne sürdü.