İsa bu çivilerle mi çarmıha gerildi?

T24

Bulundukları gibi unutuldular

Onbinlerden biri olabilir

İsrailli film yapımcısı Simça Jacobovici, 20 yıl önce keşfedilen bir mezarda bulunan ancak üzerinde hiçbir araştırma yapılmadığı için unutulan çivileri dün Kudüs’te basın mensuplarına gösterdi. Jacobovici, yaklaşık sekiz cm uzunluğundaki yıpranmış demir çivilerin, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanılmış olabileceğini öne sürdü.Çiviler, çarmıha gerilmesi için İsa’yı Romalılara teslim eden Yusuf’un yattığı düşünülen aile mezarlığında bulundu. Çivilerden bir tanesi, mağaradaki 12 kireçtaşından yapılma bir mezarın içinde, diğeri de kabrin üzerinde duruyordu.History Channel’da yayınlanan “Çıplak Arkeolojist” adlı belgesel serisini sunan Jacobovici, “Birileri, vücudunda bu çivileri taşıyarak mezara girdi ve bu hiç haber yapılmadı” dedi. Jacobovici, çivilerin uzunluğunun ve eğik olmalarının, çarmıha germe işlemi için kullanılmış olabileceklerini gösterdiğini ifade etti.Çivilerin içinde bulunduğu mezar 20 yıl önce keşfedildi. Ancak orijinal arkeoloji raporunda çivilere ait ne bir fotoğraf ne de bir çizim yer aldı. Tel Aviv Üniversite’si akademisyenleriyle yürütülen 3 yıllık çalışma sonucunda, unutulan çiviler tekrar gün yüzüne çıkarıldı.Jacobovici, çivilerin Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı teorisini iki sebebe dayandırıyor. İlki, çivilerin Yusuf’a ait olduğu düşünülen mezarda bulunması; ikincisi ise Yusuf’un, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini planlayan kişi olduğuna inanılması.Jacobovici, “neden Yusuf’un ölümüne neden olan kişinin çarmıha gerildiği çivilerle gömülmek isteyeceği sorulduğunda”, “Yusuf’un suçluluk duygusundan dolayı böyle bir karar almış olabileceğini” söyledi.Alternatif bir sebep olarak da, “Yusuf’un aslında Hz. İsa’nın gizli destekçilerinden biri olduğu ve onu Romalılara teslim ederken öldürülebileceğini tahmin etmediğini” iddia etti.Tarihi kayıtlar, Romalıların on binlerce insanı çarmıha gerdiğini gösteriyor. Ancak bunu kanıtlayan tek bir arkeolojik delil bulunuyor. O da, 1968’de Kudüs’te bulunan, topuğundan demir bir çivi çakılmış iskelet.40 yıldan bu yana Kudüs’te mezarları inceleyen, Tel Aviv’deki Bar Ilan Üniversitesi’nden Gabi Barkai, çivilerin birinci yüzyıla ait olduğunu ancak daha kesin bir tarih elde etmenin mümkün olmadığını belirtti.Barkai, çivilerin üzerinde kemik tortusu bulunmadığını ve çarmıha germe işleminde kullanılmış olabilecekleri konusunda kesin bir yargıya varamadığını ifade etti. Çivilerin Yusuf’un mezarına ait olabileceği hakkında hiçbir delil olmadığını söyleyen Barkai, insanları çarmıha germek için kullanılan çivilerin, zamanında “öbür dünyaya götürmek için seçilen önemli bir tılsım” olduğuna dikkat çekti.Jacobovici’nin, 2 bin yıllık esrarengiz çiviler hakkında hazırladığı belgesel, 15 Mayıs’tan itibaren ABD, Kanada, Güney Amerika ve İsrail’de yayınlanacak.