İş yerleri, çalışanlarını yüksek topuğa zorlayamayacak

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde iş yerlerinin kadın çalışanlara yüksek topuklu ayakkabılar giyme mecburiyeti getirmesini yasakladı.

Eyaletteki Yeşil Parti'nin lideri Andrew Weaver, işyerlerinin çalışanlarını "cinsiyet, cinsel ifade ve cinsel kimliğe bağlı olarak ayakkabı ya da kıyafet giymeye zorlamasını önlemek için" bir yasa önerisi hazırladı.

Ancak hükümet bu yasayı oylamak yerine mevcut yasada değişiklik yaptı. Eski yasada yüksek topuklarla ilgili bir ifade yer almıyordu.

British Columbia eyaleti Başbakanı Christy Clark, "Bazı iş yerlerimizde kadınlar iş yerlerinde yüksek topuklu ayakkabılar giymeye zorlanıyorlar. Birçok British Columbialı gibi biz de bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ayrımcı ve iş yeri emniyeti açısından tehlikeli olan bu uygulamayı kaldırıyoruz" dedi.

Kanada'da özellikle restoranlarda kadın çalışanlarının yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlandığı belirtiliyor.