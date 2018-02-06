İş yerinin eski sahibini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, devraldığı tekel bayisinin eski sahibi Savaş Güzelgün\'ü (39) tabancayla vurarak öldüren İsmail Erdağ (36), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ağustos 2017 tarihinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak\'taki tekel bayisinin önünde meydana geldi. Dükkanın eski işletmecisi Savaş Güzelgün ile yeni işletmecisi İsmail Erdağ arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Erdağ, tabancayla 3 el ateş ederek, Savaş Güzelgün\'ü yaraladı. Güzelgün, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan İsmail Erdağ, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan Erdağ, tekel bayisini devraldığı Savaş Güzelgün\'ün iş yerine gelip, yiyecek- içecek aldığını, parasını ödemediğini, müşterilerini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İsmail Erdağ, bugün yapılan ikinci duruşmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Erdağ\'ı \'adam öldürmek\' suçundan 12 yıl 6 ay, \'ruhsatsız silah bulundurmak\'tan da 10 ay olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



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