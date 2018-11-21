İş yerindeki kuzusunu kurtların parçaladığını iddia etti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde traktör satış bayisi sahibi olan Zülkayner Tabak (58), işyerinin deposunda baktığı kuzuyu kurtların parçaladığını öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Torununun sağlıklı doğması için adak adayan Zülkayner Tabak, aldığı 9 aylık kuzuyu işyerinin deposuna bağladı. Kuzuyu burada bir süre beslemeyi düşünen Tabak, bugün sabah iş yerine geldiğinde şoke oldu. Tabak, parçalanan kuzuyu başıboş köpeklerin yediğini gördü.

Korkudan iş yerine girmediğini belirten Tabak, “Sabah iş yerine geldim. Her taraf köpek doluydu, korkup kaçtım. Yirmiden fazla büyük köpek vardı kuzunun başında, işyerini açamadım. Gece de komşular kurt uluması duymuş, kurtlar inmiş buraya, onların kuzumu parçaladığını düşünüyorum. Adak için almıştım, bir süre besleyip kesecektim ama maalesef telef oldu” dedi.

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