İş yerinde tacize uğrayan ve işten atılan Güneş, işe iade davasını kazandı

Manisa Organize Sanayi’de bulunan Valfsel A.Ş.‘de müdürünün tacizine uğrayan ve tacizi şikayet ettiği için işten çıkarılan Zuhal Güneş’in işe geri iade davasında karar belli oldu. Zuhal Güneş işe iade davasını kazandı. Aynı zamanda Güneş, uğradığı haksızlıktan ötürü tazminat hakkı ve süreç içerisinde ödenmeyen maaşlarını alma hakkını da kazandı.

Zuhal Güneş, tacizi şikayet ettiği için işten atılmasının ardından Manisa Organize Sanayi’de bulunan Valfsel A.Ş. önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile birlikte nöbet eylemlerine başlamıştı.

Nöbet eylemleri sürerken, Zuhal Güneş’in şikayetini değerlendiren savcılık “yeterli delil olmadığını” iddia ederek taciz dosyasına takipsizlik kararı vermişti.

Bunun üzerine Zuhal Güneş adliye önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile birlikte basın açıklaması yaparak takipsizlik kararına itiraz etmişti. Aynı zamanda fabrika önü eylemlerini de sürdürmüştü.