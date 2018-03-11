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İş yeri yıkılınca 71 yıllık mesleğini evine taşıdı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 71 yıldır saat tamirciliği yapan Dursun Göngürür (78), iş yerinin bulunduğu binanın 3 ay önce yıkılması nedeniyle tezgahı ile tamir araçlarını evinin bahçesine taşıyarak, mesleğini sürdür

11 Mart 2018 14:27

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik ilçesinde, 71 yıldır saat tamirciliği yapan Dursun Göngürür (78), iş yerinin bulunduğu binanın 3 ay önce yıkılması nedeniyle tezgahı ile tamir araçlarını evinin bahçesine taşıyarak, mesleğini sürdürdü. Göngürür, \"Sanatıma aşığım. Millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği devam ettiriyorum\" dedi.
Derik\'te yaşayan Dursun Göngürür, 7 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 71 yıldır sürdürüyor. Göngürür, iş yerinin bulunduğu riskli binanın 3 ay önce yıkılması nedeniyle tezgahını ve tamir araçlarını evinin bahçesine taşıdı. Saat tamirciliğini evinde devam ettiren Göngürür, \"Tamirat eşyalarını evime taşımak zorunda kaldım. Evde boş oturacağıma mesleğimi sürdürmek için eşimle konuşarak, 2 katlı evin alt katındaki avluda işlere devam etme kararı verdik. Sanatıma aşığım. Millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği sürdürüyorum. Eşim de bana yardım ediyor, onun sayesinde vatandaşların saatlerinin tamirini yapıyoruz. Sanatımı çok severim\" diye konuştu.
Dursun Göngürür\'ün eşi Güzin Erağuş ise \"Sanatına aşık olduğu için evinin avlusunda çalışıyor. Ben de ona yardımcı olup, bu mesleği öğreniyorum. Eşimin mesleğini sevmesi beni de sevindiriyor\" dedi. 
Müşterilerden Mehmet Şahin Başaran da Dursun Göngürür\'ün ilçe sakinleri tarafından tanınan ve sevilen biri olduğunu belirterek, \"Evinin avlusunda işini devam ettiriyor. 80 yaşlarına gelmiş bir adam ve işini çok sağlam yapan bir insan\" diye konuştu. 

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