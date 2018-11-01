'İş yeri Uygulama Eğitim Modeli' öğrencileri okurken iş sahibi yapıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, üniversitenin yürüttüğü \'İş yeri Uygulama Eğitim Modeli\' ile okurken, meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışıp tecrübe kazanma fırsatı yakalıyor. Projeyle öğrencilerin okul dönemlerinde iş hayatıyla tanışıp, hayata bir adım önde başlamaları hedefleniyor. Bugüne kadar 2 bin 750 firmada, 3 bin 99 öğrencinin, iş yeri uygulama eğitiminden faydalandığı belirtildi.

MCBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazanmak için \'İşyeri Uygulama Eğitim Modeli\' kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren fabrikalara yerleştiriliyor. Öğrenciler son yarı dönemde okula gelmeden, 15 hafta süreyle kesintisiz şekilde, iş yaşamına doğrudan katılıyor. Bu eğitim modeliyle iş yerleri, tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı buluyor. Proje kapsamında 2 bin 750 firmada, 3 bin 99 öğrencinin, iş yeri uygulama eğitiminden faydalandığı ifade edildi. Uygulamadan faydalanan öğrencilerin yüzde 20\'sinin ise eğitim gördükleri yerde mesleklerine devam ettiği belirtildi.

BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Öğrenciye aşırı bilgi yüklenmek yerine iş yerinde uygulamalı eğitiminin büyük önem taşıdığına vurgu yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, \"Başarılı sonuçlar aldık. 4 yıllık eğitimin son yarı yılı, 2 yıllık eğitimin son yarı yılı tamamen işyerinde geçiyor. 2017 yılı baharında uygulamamızı başlattık. Şu ana kadar 3 bin 99 öğrencimizi iş yeri uygulama eğitimine gönderdik. 2 bin 750 firmada öğrencilerimiz eğitim görüyor. Öğrencilerimiz yıl sonunda, bu iş yeri uygulama eğitimini başarıyla tamamlıyor ya da tamamlamıyor. Şu ana kadar yüzde 100\'e yakın başarılı bir sonuç elde ettik. Öğrencilerin yüzde 20\'si de eğitim gördükleri yerde işbaşı yaptı\" dedi.

\'KESİNLİKLE STAJ DEĞİL\'

Proje hakkında bilgi veren MCBÜ İş yeri Uygulama Eğitimi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız, \"Bu eğitim modeli kesinlikle bir staj programı değil. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, yine iş dünyasıyla birlikte yetiştirmeyi hedefleyen ve öğrencilerimizin mezun olduktan sonra nitelikli istihdam edilebilirliklerini arttırmak adına hayata geçirilmiş bir proje. Bu projede öğretim programı kapsamındaki dersleri bir önceki dönemlere aktardık. Bu proje öğrencilerimize çok büyük katkılar sağlıyor. İş hayatını yerinde görmelerini, kendi deneyimlerini ve tecrübelerini arttırmalarını, iş disiplini sağlamaları gibi becerileri artıyor\" dedi.

\'ŞİRKET KÜLTÜRÜNE KISA SÜREDE AYAK UYDURUYORLAR\'

Projeye dahil olan fabrikalardan birinin genel müdür yardımcısı Okan Dinçol, \"Bu gerçekten çok olumlu bir proje. Bu projeden faydalanmak ve kullanılabilirliği arttırmak için biz çok istekliyiz. Bu şekilde aldığımız öğrenciler daha kolay uyum sağladığı için, şirket dokusuna ve kültürüne kısa sürede ayak uydurabilmesi bizim adımıza çok avantajlı bir boyut kazanıyor\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Uygulamadan faydalanan öğrencilerden MCBÜ Makine Bölümü mezunu Hakan Alsaç, \"Bu çok önemli bir proje. Tüm üniversitelerin, tüm bölümlerinin üzerinde çalışması gereken bir sistem. Üniversitelerde teorik olarak aldığımız bilgiler ve iş hayatımızda ustalarımızın tecrübeleriyle çok farklı yerlere geldik. İş korkusu olmadan hemen mezun oluyoruz. Bu bizim için çok büyük bir artı\" dedi.

MCBÜ Makine Bölümü mezunu olan ve projeden faydalanan Engin Ergil ise, \"Teorik değilde pratiğin her zaman daha iyi olduğunu gördük burada. Bu yüzden de bu proje gayet iyi ve başarılı. Bu proje sayesinde de şu anda iş sahibiyim\" dedi.

UYGULAMADAN FAYDALANAN BÖLÜMLER ŞÖYLE

\"İnşaat Teknolojisi, Makine, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Mekaktronik Mühendisliği, Elektronik Teknolojisi, Ekonomi ve Finans, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Yapı Denetim, Geoteknik, Maden Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Grafik Tasarım, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü.\"



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