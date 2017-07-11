İş yeri bilgisayarlarını, porno izlemek için kullanmadan önce bir daha düşünün!

İş yeriniz tarafından size verilen telefon ve bilgisayarlardan porno izlemek sizin zannettiğiniz gibi gizli kalabilecek bir şey değil. Bilgisayarınız geçmişini temizleseniz bile muhtemelen teknik departman bilgisayarda neler yaptığınızı görebilecek ve bu konuda sizi yargılayacaktır. Ancak bu durum bile Britanyalıları durdurmuşa benzemiyor.

Insurance2GO isimli sigorta şirketi tarafından paylaşılan verilere göre, 1,5 milyon Britanyalı işyerleri tarafından kendilerine verilen mobil cihazlar üzerinden porno izledi. Kullanıcıların yüzde 65’i ise mobil cihazları “amaçları dışında” kullandı. Yine bu verilere göre 850 bin Britanyalı, bu cihazları çıplak fotoğraflar almak, depolamak ve göndermek için kullandı.

Independent’ta yer alan habere göre, en yüksek verilerin alındığı Glasgow’da ise her 10 kişiden birinin işyeri cihazını cinsel içerikli mesajlaşmalar için kullandığı belirlendi.