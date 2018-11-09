İş Yatırım: ABD Hazine tahvil getirilerinde yükseliş öne çıktı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – İş Yatırım’ın uluslararası piyasalar günlük raporunda Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakim olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“FED Kasım ayı toplantısından kademeli faiz arışının desteklendiği sonucunun çıkması ve ekonomi ve istihdamın dengeli olduğu açıklamalarının gelmesinin ardından dolarda yaşanan kazanım ile ABD hazine tahvillerinde getirilerde yükseliş öne çıktı.

“ABD seansı açılışında 3.21 getiri seviyesi ile işlem gören ABD 10 yıllık getirileri FED sonrasında yeniden 3.24 yakınlarına yükseldi.

“Avrupa gösterge 10 yıllıklarında ise satışlar ön plandaydı, genelinde getirilerde yükseliş olurken Almanya 10 yıllıklar 0.45, İngiltere 10 yıllıklar 1.56 getiri seviyesi ile işlem gününü sonlandırdı.

“Türkiye tarafında da satış baskısı oluşurken 10 yıl vadeli kıymet 7.45 seviyelerinden işlem gördü. Dün ihracı gerçekleşen sekiz yıl vadeli euro cinsi kıymet 5.25 getiri seviyesi ile fiyatlanmıştı. 99.73 fiyattan ihracı yapılan kıymet bugünkü işlemlerde satışla karşılaştı ve sabah saatlerinde 99.25 seviyesinde alım fiyatları oluştu.

“Gelişmekte olan ülke CDS’lerinde artış olurken Türkiye beş yıllık CDS’i de en fazla yükseliş gösterenlerden bir tanesi oldu ve dün 358 seviyelerinden 366 seviyesine ilerledi.

“Avrupa’da pozitif açılan endeksler FTSE 100 ve IBEX 35 hariç günü negatif alanda tamamladı.

“ABD’de ise Dow Jones hariç endekslerde hafif satıcılı seyir gözlendi. Para politikası toplantısını bugün gerçekleştiren FED piyasa beklentisi doğrultusunda aldığı kararla faiz değişikliğine gitmedi ve faizleri yüzde 2.0 - yüzde 2.25 bandında korudu.

“Kararın oy birliği ile alındığı toplantıda istihdam koşullarının güçlü olduğu ve kademeli faiz artırımı politikasının devam edeceği de vurgulandı.

“S&P 500 endeksi yüzde 0.25 düşüşle günü 2806.83 puan seviyesinde tamamladı. Endekste en fazla değer kaybeden sektör yüzde 2,17 ile enerji olurken, telekomünikasyon yüzde 0.97 ve hammadde sektörü yüzde 0.60 geriledi.

“FED açıklaması ardından eksi alana geçen Dow Jones yüzde 0,04 yükselişle günü yatay tamamladı. Euro Stoxx 50 yüzde 0,26 ve CAC 40 yüzde 0.13 geriledi. FTSE 100 endeksi yüzde 0.33 değer kazandı. DAX endeksi ise yüzde 0.45 düşüşle günü 11527,32 puan seviyesinde tamamladı. Sağlık yüzde 1.62 ile en fazla gerileyen sektör olurken, finans yüzde 0.51 ve konut sektörü yüzde 0.41 değer kazandı.

“Japonya’da bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri Eylül ayında aylık yüzde 18.3 ve yıllık bazda yüzde 7.0 ile piyasa beklentisinin üzerinde geriledi.

“Çin’de ise ihracat Ekim ayında yıllık bazda yüzde 15.6 ile yüzde 11.7 tahmininin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde ithalatta görülen yıllık artış hızı ise yüzde 21.4 oldu.

“ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 214 bin kişi ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.

“Yarın Çin’de Ekim ayına ilişkin üretici ve tüketici enflasyonu rakamları açıklanacak.

“Fransa ve İngiltere’de sanayi ve imalat üretimi rakamları takip edilecek. İngiltere’de açıklanacak bir diğer önemli veri üçüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme ve çeyreklik ticaret rakamları olarak öne çıkıyor.

“ABD’de ise Ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu ve Michigan Üniversitesi endeksi takip edilecek.

“Günün en önemli gündem maddesi FED faiz kararı toplantısı olurken piyasa beklentisi ile paralel olarak gösterge faizde değişikliğe gitmedi, karar oy birliği ile alınırken FED kademeli faiz artışlarını desteklediğini yineledi.

“Kararın ardından dolarda güçlenme olurken USD endeksi 96.70 seviyelerine yükselerek son bir haftanın tepe noktalarını test etti.

“G10 para birimlerinin tamamında FED toplantısının ardından dolar karşısında satışlar öne çıkarken en fazla değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi euro oldu. EURUSD paritesi ABD seansı sonuna gelindiğinde yüzde 0.60 civarında ekside seyrederken 1.1355 yakınlarına gerileyen paritede de işlemler son bir haftanın dip seviyelerinden geçti.

“USDJPY paritesi 113.50 seviyelerinden açılış yapmasının ardından 114 psikolojik seviyesine kadar yükselirken bu seviyenin direnci ile karşılaştı ve burayı aşmakta zorlandı.

“Spot altın genel dolar hareketi ile beraber değer kaybetti, günün dip seviyesi 1,220 olurken aşağı hareketin sürmesi durumunda 1216’da bulunan 100 günlük hareketli ortalama engelleyici olabilir.

“LME metallerinde genel olarak alıcılı bir gün oldu. Üç ay vadeli bakır kontratı 6155 seviyesinden yatay kapanış yaparken çinko kontratında yüzde 2.75 primlenme öne çıktı.

“WTI ve brent petrolde bu ayın genelindeki satıcılı seyir hızlandı, ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla yüzde 1.80 ve yüzde 1.96 ekside işlem görmekteydiler.”