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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı Yer: Grand Hyatt Otel Taksim Tarih: 22 Ocak Saat: 09:00 İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli Tarih: 22 Ocak Saat:  10:00 TİM İhracat Raporu'nu açıklıyor Yer: Raffles

21 Ocak 2019 12:00

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00


İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi

Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli
Tarih: 22 Ocak
Saat:  10:00


TİM İhracat Raporu\'nu açıklıyor

Yer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu Center
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:30


SHURA \"İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım\" raporu

Yer: Radisson Blu Bosphorus
Tarih: 22 Ocak 2019, Salı
Saat: 09.30


“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30

Castrol \"Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması\" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30


TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 24 Ocak
Saat: 16:00


TSB \"Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı\"

Yer    : Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih : 7 Şubat
Saat  : 09.00 

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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