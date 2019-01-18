İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

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Ekonomi

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Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileri Yer: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus Tarih: 18 Ocak Cuma Saat: 11:30 - 13:00 2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı Yer: SANLAB Simülasyon Tarih: 18 Ocak Saat: 10:30 Bankalararası Kart Me

18 Ocak 2019 12:03

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileri

Yer: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
Tarih: 18 Ocak Cuma
Saat: 11:30 - 13:00

2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı
Yer: SANLAB Simülasyon
Tarih: 18 Ocak
Saat: 10:30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00

İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi
Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli
Tarih: 22 Ocak
Saat:  10:00

TİM İhracat Raporu\'nu açıklıyor
Yer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu Center
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:30

SHURA \"İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım\" raporu
Yer: Radisson Blu Bosphorus
Tarih: 22 Ocak 2019, Salı
Saat: 09.30

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Castrol \"Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması\" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30

TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 24 Ocak
Saat: 16:00

TSB \"Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı\"
Yer    : Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih : 7 Şubat
Saat  : 09.00 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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