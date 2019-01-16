İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30
Insurtech HUB Açılışı
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Oditoryum
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30
Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni
Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18:30
Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00
Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Tarih: 17 Ocak
Saat: 09:30
İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileri
Yer: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
Tarih: 18 Ocak Cuma
Saat: 11:30 - 13:00
2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı
Yer: SANLAB Simülasyon
Tarih: 18 Ocak
Saat: 10:30
Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00
SHURA \"İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım\" raporu
Yer: Radisson Blu Bosphorus
Tarih: 22 Ocak 2019, Salı
Saat: 09.30
“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli
Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
Castrol \"Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması\" Sonuçları
Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30
TSB \"Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı\"
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih : 7 Şubat
Saat : 09.00