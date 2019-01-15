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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 15 Ocak Saat: 09:30 Insurtech HUB Açılışı Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Oditoryum Tarih: 15 Ocak Saat: 09:30 Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni Yer:

15 Ocak 2019 12:04

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30

Insurtech HUB Açılışı
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Oditoryum
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni
Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18:30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Tarih: 17 Ocak
Saat: 09:30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30

2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı
Yer: SANLAB Simülasyon
Tarih: 18 Ocak
Saat: 10:30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli
Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Castrol \"Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması\" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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