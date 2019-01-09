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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı Yer: TEMA Vakfı Tarih: 9 Ocak Saat: 09:30 MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı  Yer: Grand Ankara Otel  Tarih: 9 Ocak Saat: 11:00 "Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olm

09 Ocak 2019 12:10

TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı 
Yer: Grand Ankara Otel 
Tarih: 9 Ocak
Saat: 11:00

\"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” Toplantısı
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 9 Ocak 
Saat: 18:00

TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30

EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı
Yer: InterContinental Otel 
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı
Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı
Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı
Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması
Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
Tarih: 12 Ocak
Saat: 09:00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10:00

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni
Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18:30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Tarih: 17 OCak
Saat: 09:30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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