İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30
OPET Ultramarket Basın Toplantısı
Yer: Maslak OPET
Tarih: 8 Ocak
Saat: 10:00
\"Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak” Proje Lansmanı
Yer: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü
Tarih: 8 Ocak
Saat: 15:00
TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30
\"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” Toplantısı
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 9 Ocak
Saat: 18:00
TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30
EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı
Yer: InterContinental Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı
Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı
Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Türk Eczacıları Birliği Toplantısı
Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10:00
Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00
İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00