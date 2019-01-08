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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı Yer: İsveç Başkonsolosluğu Tarih: 8 Ocak Saat: 09:30 OPET Ultramarket Basın Toplantısı Yer: Maslak OPET  Tarih: 8 Ocak Saat: 10:00 "Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak” Proje Lansmanı  Ye

08 Ocak 2019 12:21

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09:30

OPET Ultramarket Basın Toplantısı

Yer: Maslak OPET 
Tarih: 8 Ocak
Saat: 10:00

\"Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak” Proje Lansmanı 

Yer: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü 
Tarih: 8 Ocak
Saat: 15:00

TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30

\"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” Toplantısı

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 9 Ocak 
Saat: 18:00


TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30


EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı

Yer: InterContinental Otel 
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00


TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10:00

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00


 

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