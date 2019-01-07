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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EVSİD Basın Toplantısı Yer: Divan Hotel Taksim Tarih: 7 Ocak Saat: 10:00 İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı Yer: İsveç Başkonsolosluğu Tarih: 8 Ocak Saat: 09:30 TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı Yer: TEMA Vakfı Tarih:

07 Ocak 2019 12:00

EVSİD Basın Toplantısı
Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10:00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30

TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30

TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30

EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı
Yer: InterContinental Otel 
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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