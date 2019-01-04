İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

\"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları\" Basın Toplantısı
Yer: Tarihi Süreyya Operası önü
Tarih: 4 Ocak
Saat: 09:30
EVSİD Basın Toplantısı
Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10:00
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30
TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30
TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30
EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı
Yer: InterContinental Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00