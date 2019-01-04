T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın Toplantısı Yer: Tarihi Süreyya Operası önü Tarih: 4 Ocak Saat: 09:30 EVSİD Basın Toplantısı Yer: Divan Hotel Taksim Tarih: 7 Ocak Saat: 10:00 İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı Yer: İsveç Başkonsoloslu

04 Ocak 2019 12:04

\"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları\" Basın Toplantısı

Yer: Tarihi Süreyya Operası önü
Tarih: 4 Ocak
Saat: 09:30


EVSİD Basın Toplantısı

Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10:00


İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30


TEMA Vakfı-Doğuş Çay \"Her Dem Toprak İçin Projesi\" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30


TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30


EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı

Yer: InterContinental Otel 
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00


TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00


Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın Toplantısı Yer Tarihi Süreyya OperasıOcak SaatBasın Toplantısı Yer Divan Hotel Taksim TarihTicaret Ofisi Basın Toplantısı YerBaşkonsolosluğu TarihVakfıDoğuşDem ToprakProjesi"
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24