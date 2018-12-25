İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00
ISO Basın Toplantısı
Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Aralık
Saat: 15:00
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00