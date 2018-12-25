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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı Yer: Grand Hyatt İstanbul Tarih: 25 Aralık Saat: 10:00 KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları Yer: Hilton Maslak Tarih: 25 Aralık Saat: 10:00 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni Yer: BTSO Hizmet

25 Aralık 2018 12:15

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00


KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00

 

ISO Basın Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Aralık
Saat: 15:00


İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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