T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı Yer: Grand Hyatt İstanbul Tarih: 25 Aralık Saat: 10:00 Endeavor Türkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı Yer: Kolektif House Tarih: 21 Aralık Saat: 09:30 2018 Steptember Gönüllü Buluşması Yer:

21 Aralık 2018 12:13

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Endeavor Türkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı

Yer: Kolektif House
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30

2018 Steptember Gönüllü Buluşması

Yer: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30

“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli 

Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30

KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı Yer Grand HyattAralık SaatTürkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı Yer Kolektif House TarihSteptember Gönüllü Buluşması Yer Türkiye SpastikVakfı TarihSuriyeliler”
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24