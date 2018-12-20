T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar"  Yer: Feriye Palace Tarih: 20 Aralık Saat: 08:30 Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı Yer: Conrad Hotel İstanbul Tarih: 20 Aralık Saat: 10:00 “Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli  Yer: Minevra Han

20 Aralık 2018 12:03

İMSAD \"Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar\" 

Yer: Feriye Palace

Tarih: 20 Aralık

Saat: 08:30


Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10:00


“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli 

Yer: Minevra Han

Tarih: 21 Aralık

Saat: 10:30


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10:00


Girişimci Kadın Buluşmaları 

Yer: Hilton Maslak

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10:00


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20:00


Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ticarette TehditlerFırsatlar"  Yer Feriye Palace TarihAralık SaatEnerji GörünümüRaporu Tanıtımı Yer Conrad HotelSuriyeliler” Paneli  Yer Minevra Han TarihSeyahat Acenteleri Birliği  Yer Grand HyattKadın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24