İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İMSAD \"Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar\"
Yer: Feriye Palace
Tarih: 20 Aralık
Saat: 08:30
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı
Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 20 Aralık
Saat: 10:00
“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli
Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Girişimci Kadın Buluşmaları
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00