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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Kazakistan İş Forumu Yer: River Plaza Tarih: 18 Aralık Saat: 09:00 Evimiz Dünya Projesi  Yer: TEMA Vakfı Tarih: 18 Aralık Saat: 09:30 Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı Yer: Beykoz Üniversitesi T

19 Aralık 2018 12:01

Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Yer: River Plaza

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09:00


Evimiz Dünya Projesi 

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09:30


Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı

Yer: Beykoz Üniversitesi

Tarih: 18 Aralık 

Saat: 09:30


\"Ukrayna –Türkiye Stratejik Partnerliği: Sırada Ne Var\" Paneli

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 18 Aralık

Saat: 14.00


Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi

Yer: Fairmont Quaar Otel

Tarih: 19 Aralık

Saat: 08:30


Aydınlık Grubu Basın Toplantısı

Yer: Hilton Istanbul Bosphorus

Tarih: 19 Aralık

Saat: 11:00


BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok

Tarih: 19 Aralık

Saat: 09:30

 

Darüşşafaka-Çin Masa Tenisi İşbirliği

Yer: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu
Tarih: 19 Aralık
Saat: 10:00


İMSAD \"Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar\" 

Yer: Feriye Palace

Tarih: 20 Aralık

Saat: 08:30


Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10:00


“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli 

Yer: Minevra Han

Tarih: 21 Aralık

Saat: 10:30

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Girişimci Kadın Buluşmaları’

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20:00


Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10:00


 

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