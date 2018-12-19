İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Kazakistan İş Forumu
Yer: River Plaza
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09:00
Evimiz Dünya Projesi
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09:30
Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı
Yer: Beykoz Üniversitesi
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09:30
\"Ukrayna –Türkiye Stratejik Partnerliği: Sırada Ne Var\" Paneli
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 18 Aralık
Saat: 14.00
Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi
Yer: Fairmont Quaar Otel
Tarih: 19 Aralık
Saat: 08:30
Aydınlık Grubu Basın Toplantısı
Yer: Hilton Istanbul Bosphorus
Tarih: 19 Aralık
Saat: 11:00
BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı
Yer: BKM Akmerkez E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09:30
Darüşşafaka-Çin Masa Tenisi İşbirliği
Yer: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu
Tarih: 19 Aralık
Saat: 10:00
İMSAD \"Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar\"
Yer: Feriye Palace
Tarih: 20 Aralık
Saat: 08:30
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı
Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 20 Aralık
Saat: 10:00
“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli
Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Girişimci Kadın Buluşmaları’
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00