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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Kazakistan İş Forumu Yer: River Plaza Tarih: 18 Aralık Saat: 09:00 Evimiz Dünya Projesi  Yer: TEMA Vakfı Tarih: 18 Aralık Saat: 09:30 Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı Yer: Beykoz Üniversitesi Tarih: 1

18 Aralık 2018 12:25

Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Yer: River Plaza
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09:00

Evimiz Dünya Projesi 

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09:30

Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı

Yer: Beykoz Üniversitesi
Tarih: 18 Aralık 
Saat: 09:30

\"Ukrayna –Türkiye Stratejik Partnerliği: Sırada Ne Var\" Paneli

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 18 Aralık
Saat: 14.00

Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi

Yer: Fairmont Quaar Otel
Tarih: 19 Aralık
Saat: 08:30

Aydınlık Grubu Basın Toplantısı

Yer: Hilton Istanbul Bosphorus
Tarih: 19 Aralık
Saat: 11:00

BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09:30

İMSAD \"Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar\" 

Yer: Feriye Palace
Tarih: 20 Aralık
Saat: 08:30

Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı

Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 20 Aralık
Saat: 10:00

“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli 

Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

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