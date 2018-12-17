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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı Basın Toplantısı Yer: TÜSİAD Genel  Merkezi Tarih: 17 Aralık Saat: 11:00 2

17 Aralık 2018 12:00

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı Basın Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel  Merkezi
Tarih: 17 Aralık
Saat: 11:00

2. Türkiye Altın Marka Ödülleri

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19:00

Capital500 Ödül Töreni 

Yer: Conrad İstanbul Balo Salonu 
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19:00

BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09:30

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

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