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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Design Week Turkey 2018 Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 16-18 Kasım Saat: 10:00   14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00   Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları Yer:

19 Kasım 2018 11:59

 

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10:00

 

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09:00

 

Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Tarih: 20 Kasım

Saat: 10:00

 

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

 

B2CDirect’den Uluslararası İş Birliği

Tarih: 27 Kasım

Saat: 09:00

 

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

 

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10:00

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