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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hepsiburada Basın Toplantısı Yer: Feriye Palas Tarih: 15 Kasım Saat: 09:30 İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel Tarih: 15 Kasım Saat: 10:00 Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 14-1

15 Kasım 2018 12:04

Hepsiburada Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09:30

İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı
Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel
Tarih: 15 Kasım
Saat: 10:00

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 14-15 Kasım
Saat: 09:15

Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10:00

Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

B2CDirect’den Uluslararası İş Birliği
Tarih: 27 Kasım
Saat: 09:00

Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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