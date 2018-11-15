İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hepsiburada Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09:30
İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı
Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel
Tarih: 15 Kasım
Saat: 10:00
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 14-15 Kasım
Saat: 09:15
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00
14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
B2CDirect’den Uluslararası İş Birliği
Tarih: 27 Kasım
Saat: 09:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00