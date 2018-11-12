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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Tarih: 13 Kasım  Saat: 11:00   Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı Yer: Vadistanbul Bulvar Tarih: 13 Kasım Saat: 13:00   Türkiye Sermaye Piyasa

12 Kasım 2018 12:07

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı \"Düş Ortağım\" Lansmanı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 13 Kasım 

Saat: 11:00

 

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar

Tarih: 13 Kasım

Saat: 13:00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09:30

 

Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09:30

 

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 14 Kasım

Saat: 13:00

 

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa

Tarih: 14 Kasım

Saat: 14:00

 

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10:00

 

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09:00

 

Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

 

Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

 

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10:00

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