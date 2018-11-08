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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı  Tarih: 8 Kasım Saat: 10:00 Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı  Yer: MediaCat Store, ZorluPSM Tarih: 8 Kasım Saat: 09:30 Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum

08 Kasım 2018 12:00

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı 
Tarih: 8 Kasım
Saat: 10:00


Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı 

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30


Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00


Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00


Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00


Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00


Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00


Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00


Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00


SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00


 

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