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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Prometeon Basın Toplantısı Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 6 Kasım Saat: 09:30 Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı Yer: Feriye Cam Salon Tarih: 6 Kasım Saat: 10:00 Furniture İstanbul Yer: CNR Expo Tarih: 6-11 Kasım Saat: 10:00 Think İstan

06 Kasım 2018 12:04

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30


Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı

Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00


Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00


Think İstanbul Summit 

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 7 Kasım
Saat: 08:30


LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00


Brand Week İstanbul

Yer: Zorlu performans Sanatları Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00


Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe Fuarı 

Yer: TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 13:00


TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Tech-Trend Seminerleri

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 15:00


Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı 

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30


Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00


Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00


Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00


Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00


Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

 

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00


Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00


Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00


 

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