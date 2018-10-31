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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Bankacılar Zirvesi Yer

31 Ekim 2018 12:00

Bankacılar Zirvesi

Yer. Wyndham Grand Levent Oteli

Tarih: 31 Ekim

Saat: 09:00

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC’18

Yer: Swissôtel The Bosphorus

Tarih: 1 - 2 Kasım

Saat: 10:00

MacAfee Güvenlik Zirvesi

Yer. Wyndham Grand Levent Oteli

Tarih: 1 Kasım

Saat: 08:30

Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 6 Kasım

Saat: 09:30

Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo

Tarih: 6-11 Kasım

Saat: 10:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

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