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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

PMO Kuyubaşı Toplantısı Yer: Ankara PMO Genel Merkezi Tarih: 29 Ekim Saat: 13:00 Felixo Exchange Lansmanı Yer: Sheraton Grand İstanbul Tarih: 30 Ekim Saat: 18:30 INFLOW Ödülleri Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Tarih: 30 Ekim S

30 Ekim 2018 12:00

PMO Kuyubaşı Toplantısı

Yer: Ankara PMO Genel Merkezi

Tarih: 29 Ekim

Saat: 13:00

Felixo Exchange Lansmanı

Yer: Sheraton Grand İstanbul

Tarih: 30 Ekim

Saat: 18:30

INFLOW Ödülleri

Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Tarih: 30 Ekim

Saat: 19:00

MacAfee Güvenlik Zirvesi

Yer. Wyndham Grand Levent Oteli

Tarih: 1 Kasım

Saat: 08:30

Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 6 Kasım

Saat: 09:30

Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo

Tarih: 6-11 Kasım

Saat: 10:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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