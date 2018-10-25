T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

CVG hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri Yer: KoçPera Tarih: 25 Ekim Saat: 09:30 GESS Fuar ve Konferansları Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 25-27 Ekim Saat: 10:00 Merih Asansör Akademi Açılışı Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki

25 Ekim 2018 12:11

CVG hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri

Yer: KoçPera

Tarih: 25 Ekim

Saat: 09:30

GESS Fuar ve Konferansları

Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 25-27 Ekim

Saat: 10:00

Merih Asansör Akademi Açılışı

Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu 

Trih: 25 Ekim

Saat: 10:30

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler

Yer: TOBB Plaza

Tarih: 25 Ekim

Saat: 09:00

21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00

PMO Kuyubaşı Toplantısı

Yer: Ankara PMO Genel Merkezi

Tarih: 29 Ekim

Saat: 13:00

Felixo Exchange Lansmanı

Yer: Sheraton Grand İstanbul

Tarih: 30 Ekim

Saat: 18:30

INFLOW Ödülleri

Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Tarih: 30 Ekim

Saat: 19:00

MacAfee Güvenlik Zirvesi

Yer. Wyndham Grand Levent Oteli

Tarih: 1 Kasım

Saat: 08:30

Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 6 Kasım

Saat: 09:30

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CVGDanışmanlık Bürosu Semineri Yer KoçPera TarihEkim SaatFuarKonferansları Yer WOWKongre Merkezi TarihAsansör Akademi Açılışı Yer YenimahalleMehmetMeslekiTeknik Anadolu  TrihYatırımTicaret Anlaşmaları Güncel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24