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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı Yer: Sabancı Center  Tarih: 18 Ekim Sat: 09:30 MESA Çubuklu 28 Lansman  Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi Tarih: 18 Ekim Saat: 10

18 Ekim 2018 12:32

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30


MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00


Argela 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı

Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim

Saat. 10:00


Archisections

Yer: Çırağan Sarayı Kempinski

Tarih: 19 Ekim

Saat: 08:00


SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı

Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası

Tarh: 19 Ekim

Saat: 09:00


MMA Forum İstanbul 

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 24 Ekim

Saat: 09:00


21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00


Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00


 


 


 


 

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