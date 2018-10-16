T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

9

16 Ekim 2018 12:22

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00


Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00


KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni Hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30


Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00


Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00


Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00


Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30


MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00


Argela 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı

Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim

Saat. 10:00


Archisections

Yer: Çırağan Sarayı Kempinski

Tarih: 19 Ekim

Saat: 08:00


SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı

Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası

Tarh: 19 Ekim

Saat: 09:00


MMA Forum İstanbul 

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 24 Ekim

Saat: 09:00


21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00


Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00


 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Forumu Yer Hilton BosphorusEkim SaatAlarm Basın Lansmanı Yer Dedeman Otel Gayrettepe TarihProjeGirişimcilik Kampı Tanıtımı Yer Lazzoni Hotel TarihBasın Toplantısı Yer Divan Taksim TarihYatırımcılıkGirişim Sermayesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24