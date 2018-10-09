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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Factors Chain International Konferansı Yer: Swissotel / Fuji Salonu Tarih: 8-9 Ekim Saat: 09:00 GPD – Ortak Gelişim Kongresi Yer: Wyndham Grand Hotel Tarih: 9 Ekim Saat: 08:00 Atakule GYO Basın Toplantısı Yer: Çırağan Sarayı Tarih: 9 Ekim Saat: 09:

09 Ekim 2018 12:10

 

Factors Chain International Konferansı
Yer: Swissotel / Fuji Salonu
Tarih: 8-9 Ekim
Saat: 09:00


GPD – Ortak Gelişim Kongresi
Yer: Wyndham Grand Hotel
Tarih: 9 Ekim
Saat: 08:00


Atakule GYO Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 9 Ekim
Saat: 09:30


KOBİ Sohbetleri
Yer: KWORKS
Tarih: 9 Ekim
Saat: 19:00


Vodafone Basın Toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 9 Ekim
Saat. 19:00


Metro Basın Toplantısı
Yer: Güneşli Gastronometro
Tarih: 10 Ekim
Saat: 10:00


Altınbaş Üniversitesi \"Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)\" Konferansı
Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Tarih: 10 Ekim
Saat: 10:00


Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu
Tarih: 10-11 Ekim
Saat: 10:00


Kristal Elma Yaratıcılık Festivali
Yer: Bomontiada / Monochrome
Tarih: 11 Ekim
Saat: 08:45


41 North Business School Basın Toplantısı
Yer: Ferko Signature
Tarih: 11 Ekim
Saat: 09:00


9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00


Blockchain Türkiye Platformu Bası Toplantısı
Yer: Sky Lounge Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00


Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00


ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 17 Ekim
Saat: 09:30


Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00


Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00


MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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