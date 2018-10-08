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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli Yer: IKSV  Tarih: 8 Ekim Saat: 17:00   Factors Chain International Konferansı Yer: Swissotel / Fuji Salonu Tarih: 8-9 Ekim Saat: 09:00   GPD – Ortak Gelişim Kongresi Yer: Wyndham Gr

08 Ekim 2018 12:00

İstanbul Politikalar Merkezi \"Türkiye\'deki Suriyeliler\" Paneli

Yer: IKSV 

Tarih: 8 Ekim

Saat: 17:00

 

Factors Chain International Konferansı

Yer: Swissotel / Fuji Salonu

Tarih: 8-9 Ekim

Saat: 09:00

 

GPD – Ortak Gelişim Kongresi

Yer: Wyndham Grand Hotel

Tarih: 9 Ekim

Saat: 08:00

 

Atakule GYO Basın Toplantısı 

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 9 Ekim

Saat: 09:30

 

KOBİ Sohbetleri 

Yer: KWORKS

Tarih: 9 Ekim

Saat: 19:00


Vodafone Basın Toplantısı

Yer: Soho House

Tarih: 9 Ekim

Saat. 19:00

 

Metro Basın Toplantısı

Yer: Güneşli Gastronometro

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

 

Altınbaş Üniversitesi \"Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)\" Konferansı

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

 

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu

Tarih: 10-11 Ekim

Saat: 10:00

 

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali 

Yer: Bomontiada / Monochrome

Tarih: 11 Ekim

Saat: 08:45


41 North Business School Basın Toplantısı

Yer: Ferko Signature 

Tarih: 11 Ekim

Saat: 09:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00


Blockchain Türkiye Platformu Bası Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 16 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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