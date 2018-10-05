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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı Yer: Feriye Restaurant Tarih: 5 Ekim Saat: 09:00   VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı  Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Tarih: 5 Ekim Saat: 10:00   N

05 Ekim 2018 12:16

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı

Yer: Feriye Restaurant

Tarih: 5 Ekim

Saat: 09:00

 

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı 

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

 

Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu

Tarih: 5 Ekim

Saat: 13:30

 

İstanbul Politikalar Merkezi \"Türkiye\'deki Suriyeliler\" Paneli

Yer: IKSV 

Tarih: 8 Ekim

Saat: 17:00

 

GPD – Ortak Gelişim Kongresi

Yer: Wyndham Grand Hotel

Tarih: 9 Ekim

Saat: 08:00

 

KOBİ Sohbetleri 

Yer: KWORKS

Tarih: 9 Ekim

Saat: 19:00


9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 16 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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