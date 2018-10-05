İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı
Yer: Feriye Restaurant
Tarih: 5 Ekim
Saat: 09:00
VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı
Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10:00
Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu
Tarih: 5 Ekim
Saat: 13:30
İstanbul Politikalar Merkezi \"Türkiye\'deki Suriyeliler\" Paneli
Yer: IKSV
Tarih: 8 Ekim
Saat: 17:00
GPD – Ortak Gelişim Kongresi
Yer: Wyndham Grand Hotel
Tarih: 9 Ekim
Saat: 08:00
KOBİ Sohbetleri
Yer: KWORKS
Tarih: 9 Ekim
Saat: 19:00
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı
Yer: Sky Lounge Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 16 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00