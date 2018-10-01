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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalıştayı Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri Tarih: 2 Ekim Saat: 10:00   MAKTEK Avrasya  Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 2-7 Ekim Saat: 10:00 Perakende Gele

01 Ekim 2018 11:59

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalıştayı

Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

Tarih: 2 Ekim

Saat: 10:00

 

MAKTEK Avrasya 

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 2-7 Ekim

Saat: 10:00


Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

Netkent ile Turkcell İşbirliği 

Yer: Grand Wyndham Otel Levet

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30 

 

Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı

Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri 

Tarih: 2 Ekim

Saat: 17:00


İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

 

11. İstanbul Moda Konferansı 

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 3-4 Ekim

Saat: 08:30

 

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

 

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri

Yer: Karaköy Minevra Palas

Tarih: 4 Ekim

Saat: 17:30

 

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı 

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

 

GPD – Ortak Gelişim Kongresi

Yer: Wyndham Grand Hotel

Tarih: 9 Ekim

Saat: 08:00


9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

 

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