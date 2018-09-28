T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği Yer: Point Otel Barbaros Tarih: 28 Eylül Saat: 19:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00 Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:

28 Eylül 2018 12:14

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği

Yer: Point Otel Barbaros

Tarih: 28 Eylül

Saat: 19:00

 

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00


Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

MAKTEK Avrasya 

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 2-7 Ekim

Saat: 10:00


Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

Netkent ile Turkcell İşbirliği 

Yer: Grand Wyndham Otel Levet

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30 

 

Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı

Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri 

Tarih: 2 Ekim

Saat: 17:00


İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

 

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

 

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri

Yer: Karaköy Minevra Palas

Tarih: 4 Ekim

Saat: 17:30

 

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı 

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği Yer Point Otel Barbaros TarihEylül SaatFuarı Yer BolognaDoğal Taş Fuarı Yer Veronaİtalya TarihEylül Saat1000   Frankfurt Franchise Expo Yer Exhibition Center Frankfurt Tarih
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24