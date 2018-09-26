T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye - Ukrayna İş Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 26 Eylül Saat: 09:00   GEFCO Basın Toplantısı Yer: CVK Park Bosphorus Hotel Tarih: 26 Eylül Saat: 10:00   Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat

26 Eylül 2018 12:00

Türkiye - Ukrayna İş Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 26 Eylül

Saat: 09:00

 

GEFCO Basın Toplantısı

Yer: CVK Park Bosphorus Hotel

Tarih: 26 Eylül

Saat: 10:00

 

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Home&Tex Fuarı 

Yer: CNR Expo fuar Merkezi

Tarih: 26 Eylül

Saat: 11:00

 

ISO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 26 Eylül

Saat: 15:00

 

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları \"Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim\" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı 

Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon

Tarih: 27 Eylül

Saat: 09:30

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30 

 

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

 

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

 

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı 

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeUkraynaForumu Yer Swissotel The Bosphorus TarihEylül SaatBasın Toplantısı Yer CVK Park Bosphorus Hotel TarihDoğal Taş Fuarı Yer Veronaİtalya TarihEylül Saat1000   Home&Tex Fuarı  Yer CNR ExpoMerkezi Tarih
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24