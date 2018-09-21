İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Fakir Hausgeräte 8 İstanbul Kahve Festivali Tanıtımı
Yer: Küçükçiftlik Park
Tarih: 20-23 Eylül
Saat: 10:00
Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası
Yer: TOBB Plaza Levent
Tarih: 24 Eylül
Saat: 13:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Emlak Konut GYO - Teknik Yapı – Halk GYO Ortaklı Basın Toplantısı
Yer: Kadıköy Et-inn Kebap & Steak House
Tarih: 25 Eylül
Saat: 09:00
Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler Etkinliği
Yer: Beşiktaş Deniz Müzesi
Tarih: 25 Eylül
Saat: 14:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları \"Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim\" Toplantısı
Yer: Ortaköy Feriye Sarayı
Tarih: 27 Eylül
Saat: 08:30
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
KoçSistem Basın Toplantısı
Yer: Koç Holding
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00