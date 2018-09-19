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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Akfen Holding Rüzgar ve Güneş Santrali Kredisi İmza Töreni  Yer: Novotel Zeytinburnu / Marmara Salonu Tarih: 19 Eylül Saat: 08:30   IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30   Ha

19 Eylül 2018 12:11

Akfen Holding Rüzgar ve Güneş Santrali Kredisi İmza Töreni 

Yer: Novotel Zeytinburnu / Marmara Salonu

Tarih: 19 Eylül

Saat: 08:30

 

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

 

Hannover Ticari Araç Fuarı

Yer: Hall 11 

Tarih: 19 Eylül

Saat: 13:55

 

Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

 

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

 

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları \"Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim\" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

saat: 09:30 

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 


 

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