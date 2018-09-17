T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu) Tarih: 18 Eylül Saat: 09:00 İDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: İDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30 Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

17 Eylül 2018 12:03

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)
Tarih: 18 Eylül
Saat: 09:00

İDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: İDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30

Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00

Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Shell Ecomarathon Basın Toplantısı Yer Conrad Otel Junior Balo Salonu TarihEylül SaatSeabin Kurulumu Basın Daveti YerYenikapıPrime Class Lounge TarihDoğu Yeni Dengeler Değişimin Yönü Yer TÜSİAD Konferans Salonu TarihFuarı Yer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24