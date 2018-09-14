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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

DHL E-commerce Forum Talk  Yer: Zorlu PSM Studio Tarih: 14 Eylül Saat: 10:00 Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni Yer: Hilton İstanbul Maslak Tarih: 14 Eylül Saat: 11:00   Uluslararası Zuc

14 Eylül 2018 12:06

DHL E-commerce Forum Talk 

Yer: Zorlu PSM Studio

Tarih: 14 Eylül

Saat: 10:00


Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni

Yer: Hilton İstanbul Maslak

Tarih: 14 Eylül

Saat: 11:00

 

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00


KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

 

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)

Tarih: 18 Eylül

Saat: 09:00


IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30


Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00


Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00


Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00


Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00


Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30


9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00


MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00


 


 


 

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