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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz Fashion Week Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi Tarih: 11-14 Eylül Saat: 20:30   2

13 Eylül 2018 12:00

Mercedes-Benz Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 11-14 Eylül

Saat: 20:30

 

2. Kutup Bilimleri Çalıştayı 

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi

Tarih: 13 Eylül

Saat: 09:30

 

Rota: Filipinler Toplantısı

Yer: İstanbul-Dış Ticaret Kompleksi

Tarih: 13 Eylül

Saat: 10:00

 

24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons

Tarih: 13 Eylül

Saat: 10:30

 

EYDEP Sözleşmesi İmza Töreni

Yer: SAHA EXPO Fuar Alanı

Tarih: 13 Eylül 

Saat: 16:30

 

Kandilli Rasathanesi \"Kandilli Gözlem Gecesi\"

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Tarih: 13 Eylül

Saat:19:00

 

DHL E-commerce Forum Talk 

Yer: Zorlu PSM Studio

Tarih: 14 Eylül

Saat: 10:00

 

Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni

Yer: Hilton İstanbul Maslak

Tarih: 14 Eylül

Saat: 11:00

 

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00

 

KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

 

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)

Tarih: 18 Eylül

Saat: 09:00

 

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

 

Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

 

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

 

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 


 

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