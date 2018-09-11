İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Adcolony Intellingence Summit
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 10-11 Eylül
Saat: 10:00
Mercedes-Benz Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 11-14 Eylül
Saat: 20:30
Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı
Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi
Tarih: 12 Eylül
Saat: 10:00
Kandilli Rasathanesi \"Kandilli Gözlem Gecesi\"
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Tarih: 13 Eylül
Saat:19:00
Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 13-16 Eylül
Saat: 10:00
KAGİDER Girişimcilik Kampı
Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük
Tarih: 15-16 Eylül
Saat: 08:00
IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30
Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00