T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Adcolony Intellingence Summit  Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 10-11 Eylül Saat: 10:00   Mercedes-Benz Fashion Week Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi Tarih: 11-14 Eylül Saat: 20:30   Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı Yer: Kağ

11 Eylül 2018 12:01

Adcolony Intellingence Summit 

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 10-11 Eylül

Saat: 10:00

 

Mercedes-Benz Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 11-14 Eylül

Saat: 20:30

 

Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı

Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi

Tarih: 12 Eylül

Saat: 10:00

 

Kandilli Rasathanesi \"Kandilli Gözlem Gecesi\"

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Tarih: 13 Eylül

Saat:19:00

 

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00

 

KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

 

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

 

Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

 

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

 

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adcolony Intellingence Summit  Yer Swissotel The Bosphorus TarihEylül SaatFashion Week Yer Zorlu Performans Sanatları Merkezi TarihMerkezi Basın Toplantısı Yer Kağıthane DAP VadisiOfisi TarihRasathanesiGözlem Gecesi" Yer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24