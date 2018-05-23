İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
\"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye\'de\" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10:00
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10:30
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat Verileri
Yer: Denizli-Menderes Tekstil Fabrikası
Tarih: 01 Haziran
Saat: 10:30