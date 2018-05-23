T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ford Basın Toplantısı Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel Tarih: 23 Mayıs  Saat: 09:30 "Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın Toplantısı Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası  Tarih: 23 Mayıs Saat: 10:00 Bosch Yıllık D

23 Mayıs 2018 12:11

Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs 
Saat: 09:30

\"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye\'de\" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası 
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10:00

Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30

Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30

Aytemiz Basın Toplantısı 
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10:30

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat Verileri
Yer: Denizli-Menderes Tekstil Fabrikası
Tarih: 01 Haziran
Saat: 10:30

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ford Basın Toplantısı Yer HiltonBomonti Hotel TarihMayıs  SaatTürkiye Basın Toplantısı YerSapphireSeyir Terası  TarihMayıs SaatYıllık Değerlendirme Basın Toplantısı YerSarayıEnderun Salonu TarihBasın Toplantısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24