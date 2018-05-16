İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepsiexpress Basın Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 09:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BETAM ve Uluslararası Gençlik Vakfı ‘İstanbul’daki Suriyeli Gençlere Fırsatlar: Bir İşgücü Piyasası Değerlendirmesi’
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30