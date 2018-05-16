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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hepsiexpress Basın Toplantısı  Yer: Fairmont Quasar Hotel Tarih: 17 Mayıs Saat: 09:30 --------------------------------------------

16 Mayıs 2018 11:55

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Hepsiexpress Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 09:30

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BETAM ve Uluslararası Gençlik Vakfı ‘İstanbul’daki Suriyeli Gençlere Fırsatlar: Bir İşgücü Piyasası Değerlendirmesi’

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü 

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 10:00

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Ford Basın Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel

Tarih: 23 Mayıs 

Saat: 09:30


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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