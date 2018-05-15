İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Noterler Birliği Basın Toplantısı
Yer: Taksim The Marmara Oteli
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 10:00
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Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar ve Toplum 5.0
Yer: FESTO A.Ş.
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 10:30
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IBM POWER9 Basın Toplantısı
Yer: Renaissance İstanbul polat Bosphorus
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 14:00
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Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülleri
Yer: Pera Müzesi Oditoryumu
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 18:30
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WOWWO Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 19:00
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Hepsiexpress Basın Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 09:30