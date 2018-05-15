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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Noterler Birliği Basın Toplantısı Yer: Taksim The Marmara Oteli Tarih: 15 Mayıs Saat: 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endüstri 4

15 Mayıs 2018 12:00

Türkiye Noterler Birliği Basın Toplantısı

Yer: Taksim The Marmara Oteli

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 10:00

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Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar ve Toplum 5.0

Yer: FESTO A.Ş.

Tarih: 15 Mayıs 

Saat: 10:30

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IBM POWER9 Basın Toplantısı 

Yer: Renaissance İstanbul polat Bosphorus

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 14:00

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Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülleri

Yer: Pera Müzesi Oditoryumu

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 18:30 

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WOWWO Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 19:00

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Hepsiexpress Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 09:30

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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