İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri
Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 10:30
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Delta Vana \"ProcessMania\" Etkinliği
Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 08:30
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TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu
Tarih: 11 Mayıs
Saat: :10:00
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TMO\'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri
Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 14:00
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Sosyal İnovasyon Zirvesi
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:00
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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Point Otel Ankara
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30