T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3 Tarih: 11 Mayıs Saat: 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delt

11 Mayıs 2018 12:05

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delta Vana \"ProcessMania\" Etkinliği

Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 08:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih: 11 Mayıs

Saat: :10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TMO\'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri

Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal İnovasyon Zirvesi 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı 

Yer: Point Otel Ankara

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AbdiBio Steril EnjektablOnkolojiTesisleri Yer Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No3 TarihMayıs SaatVanaEtkinliği Yer ShangriLa Bosphorus Hotel Beşiktaş TarihThe RitzCarlton OtelBalo Salonu TarihYılıDepoculuk Hamlesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24